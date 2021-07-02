При поддержке ННК в Хабаровске стартовал благотворительный проект «Театр детям».

Более 500 детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, получат билеты на красочные спектакли. Благотворительный проект «Театр детям» запустил Хабаровский театр драмы. Благодаря такой инициативе, малыши смогут провести каникулы интересно и с пользой.

В Хабаровске при поддержке подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Хабаровскому краю и ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» проходит акция «Театр детям», приуроченная к Международному дню защиты детей. Хабаровский краевой театр драмы подготовил для маленьких зрителей целый цикл красочных спектаклей: «Василиса Прекрасная», «Золотой ключик», «Трубадуры». Зрители постарше в рамках акции получат возможность посмотреть постановку «Последняя жертва» по произведению А.Н. Островского.

Встречу с героями любимых произведений организовало ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт», одно из предприятий, составляющих основу экономики региона. Билеты от ННК получат около 500 юных театралов в период действия акции. Уже в первый день представлений Театр драмы посетили более 120 детей, находящихся без попечения родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей, инвалидов.

- Последовательно реализуя корпоративную социальную политику в регионах присутствия, группа ННК одним из приоритетов деятельности считает помощь детям. Сегодня, присоединяясь к благотворительной акции «Театр детям», мы стремимся внести посильный вклад в воспитание в подрастающем поколении театральных традиций, познакомить их с российской классической культурой, - уверены в компании.

А чтобы поход в театр превратился в настоящий праздник и подарил приятные впечатления, а также надолго запомнился маленьким зрителям, сотрудники «ННК-Хабаровскнефтепродукт» вручили детям памятные подарки. После окончания спектакля, малыши еще долго обсуждали спектакль и обменивались впечатлениями.