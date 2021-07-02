В Хабаровском крае выберут 13 новых глав и 22 депутата. Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

До единого дня голосования остается все меньше времени. Накануне в Хабаровске прошли заседания избирательной комиссии региона и политических партий. В этом году в каре одновременно пройдет сразу 38 избирательных кампаний. Из них одна будет федеральная – выборы депутатов госдумы федерального собрания, две региональные – досрочные выборы губернатора края и депутата закдумы края.

- Всего избиратели выберут 13 глав и 22 депутата представительных органов муниципальных образований края. Кроме того, замещению подлежат 94 депутатских мандата, - сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Хабаровского края.

Напомним, что единый день голосования пройдет 19 сентября 2021 года. Заявления от кандидатов еще принимаются.

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