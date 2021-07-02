В Хабаровском крае вступили в силу новые антиковидные меры Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Со 2 июля в Хабаровском крае вводятся новые запреты. Региональное управление Роспотребнадзора подготовило соответствующие документы.

Так, массовые мероприятия могут проходить в очном формате только для групп не более 10 человек. В эту категорию не вошли кинотеатры, театры, филармонии и дома культуры. Заведения смогут и дальше принимать зрителей, с заполняемостью зала до 50%.

Не изменится работа учреждений спорта, фитнес-центров и бассейнов. Все крупные спортивные состязания пройдут. Однако число участников на них не должно превышать 100 человек.

Напомним, что беременные и люди старше 65 лет, не прошедшие вакцинацию, были переведены на удаленный режим работы. Кроме того, в ресторанах, барах, кафе и других заведениях до сих пор запрещено курить кальяны. Действует строгий масочный режим. А в северные районы края можно вылететь только предъявив отрицательный тест на коронавирус.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.