Новая техника на 260 миллионов рублей появится в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В рамках нацпроекта «Экология» в край доставят 112 экземпляров спецтехники для тушения пожаров и 7 единиц для обслуживания лесов. В регион уже поступил первый бульдозер «Четра Т-9», который стоит больше 10 миллионов рублей. Его доставили в лесное хозяйство «Восточное».

- Кроме того, в ближайшие дни мы ждем еще два таких же бульдозера. Также должны поступить два автобуса, 32 пассажирских и грузопассажирских автомобилей, 12 лесопатрульных УАЗов. Вскоре будем закупать по десять тягачей и полуприцепов, - рассказали в комитете лесного хозяйства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.