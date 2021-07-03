Почти 300 человек заболели ковидом за сутки в Хабаровском крае
Фото: Александр БОЙКО
Еще 281 житель Хабаровского края заболел коронавирусом за сутки. Из них 191 в столице региона. В Хабаровском районе 31 новый случай, в Совгаванском — 18, в Лазо — 16, в Вяземском —12. Еще шестеро заболевших зафиксированы в Ванинском районе, трое в Комсомольске-на-Амуре, по два человека в Бикинском и Николаевском районах.
Согласно данным минздрава края, 139 человек вылечились, 12 остаются в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ, двое скончались.
Для приема ковид-больных в регионе развернуто 1415 коек. Свободными остаются 256.
Поставили прививку от «короны» 165 095 жителей края. 125 224 человека полностью завершили вакцинацию.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 56 115 случаев COVID-19. 52676 человек успешно завершили лечение. Продолжают бороться с болезнью 2947 челоек. Из них 1159 госпитализированы. 492 человека умерло.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;