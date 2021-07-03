Соревнования по национальным видам спорта прошли в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Чакпан, кросс, перетягивание каната, прыжок в длину с шестом, тройной прыжок «Томян», метание тяжести, стрельба из лука, гребля на оморочках,— все это национальные виды спорта народов Приамурья, соревнования по которым состоялись под Хабаровском. Участие в них приняли 140 спортсменов региона, а наилучшие результаты показали представители Нанайского района.

Участвовали все: от мала до велика. Самым юным юным атлетам было всего по 13 лет, а чтобы состязания проходили по-честному, всех спортсменов разделили на три возрастных группы. Борьбу за медали они вели в течение пяти дней.

— Поддержка народов Приамурья и развитие национальных видов спорта – одно из важнейших направлений, реализуемых в регионе. Эти соревнования проводятся в рамках краевой госпрограммы «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Хабаровском крае», — сообщили в министерстве физической культуры и спорта.

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