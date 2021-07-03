Телеграмм-бот расскажет хабаровчанам все о вакцинации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кому нельзя ставить прививку от ковида? Что опаснее: заболеть коронавирусом или вакцинироваться? На эти и многие другие вопросы ответит телеграмм-бор, разработанный специалистами Центра управления регионом Хабаровского края вместе с министерством здравоохранения региона.

Новая опция была запущена, чтобы люди могли получить актуальную и достоверную информацию о пандемии и способы борьбы с болезнью в удобное для себя время.

Телеграм-бот «Будьте здоровы!» (@botvacc27bot) постоянно обновляется. Разработчики наполняют его свежими данными, так как ведется постоянная работа по изучению коронавируса и методов противодействия его распространению.

– В цифровом поле есть различные ресурсы о коронавирусе, например, сайт «Стопкоронавирус.рф». Актуальная и достоверная информация размещается на сайтах региональных минздравов, в том числе и в аккаунтах в соцсетях, – сказал Евгений Никонов, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам. – Однако мы понимаем, что человек хочет и имеет право получать информацию удобным для него способом. Поэтому приветствовали инициативу краевого ЦУР о создании чат-бота. Наши специалисты провели экспертную оценку информационной базы бота и подтвердили ее достоверность.

Обратную связь по наполнению телеграм-бота @botvacc27bot можно дать в аккаунтах ЦУР27 и минздрава Хабаровского края в сети Инстаграм.

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