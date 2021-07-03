«Беби-концерт» впервые пройдет в Хабаровской краевой филармонии
Фото: Правительство Хабаровского края
Молодые мамы смогут насладиться музыкой в обществе своих карапузов. 4 июля в 11:00 Хабаровская краевая филармония проведет свой первый «Беби-концерт».
Идея мероприятия в таком формате родилась по просьбе одной из мам города. Девушка выразила желание ходить на концерты с детьми, ведь иногда у мамочек нет никакой возможности оторваться от любимых чад, чтобы просто насладиться музыкой не у себя дома, а услышать любимые композиции вживую.
– Из-за недостатка свободного времени для отдыха у молодых мам, мы организовываем этот концерт. Родители смогут насладиться музыкой, а за их детьми присмотрят наши волонтеры. Можно приходить с грудничками и подростками, целыми семьями. Волонтерский центр филармонии во время концерта будет развлекать детей и присматривать за ними, – отметил генеральный директор Хабаровской краевой филармонии Александр Емельянов.
На предстоящем концерте будут выступать артисты Дальневосточного академического симфонического оркестра, Русского оркестра, а также творческого объединения «Солисты филармонии».
Продолжительность программы 50 минут. Мероприятие пройдет с учетом мер противоэпидемиологической безопасности.
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