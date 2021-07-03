Организатор крупной финансовой пирамиды пойдет под суд в Хабаровске
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Хабаровске пойдет под суд Максим Собчук, которого обвиняют в организации финансовой пирамиды. 46-летний уроженец Амурской области, по версии следствия и прокуратуры, обманул жителей нескольких городов на Дальнем Востоке, предлагая им вложить деньги в кредитно-потребительский кооператив под заманчиво высокие проценты.
И хотя подобные уголовные дела регулярно расследуются по всей территории страны и активно освещаются в СМИ, жаждущие легкой прибыли люди за два года (с 2016 по 2018) отдали свои накопления на сумму в 1,9 миллиарда рублей. Пайщики суммарно должны были получить не менее 580 миллионов рублей в качестве процентных выплат.
— Обвиняемый, как учредитель кооператива, инвестиционную или иную законную предпринимательскую деятельность не вел, денежные средства в кооператив не привлекал, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу. Максиму Собчуку грозит до 6 лет лишения свободы.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;