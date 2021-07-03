В Хабаровске открылся еще один пункт для вакцинации от ковида Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровске открылся еще один мобильный пункт для вакцинации от коронавируса. Все желающие поставить прививку могут без предварительной записи прийти в торговый комплекс «Макси Молл». Как и всегда, при себе необходимо паспорт, маску и полис ОМС.

Напомним, что 2 июля в Хабаровском крае были введены новые антиковидные ограничения. Все массовые мероприятия теперь могут собирать не более 10 человек. Это касается кинотеатров, театров, филармонии и дома культуры. Заведения смогут и дальше принимать зрителей, заполняя при этом до 50% зала. Количество присутствующих на спортивных состязаниях не может превышать 10 человек.

КОНКРЕТНО

Новый мобильный пункт вакцинации расположен в ТК «Макси Молл», улица Ленинградская,28и в здание «Самбери» (слева от центрального входа)

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00

Пункт работает без предварительной записи. При себе необходимо иметь: паспорт, маску и полис ОМС при наличии.

Еще больше информации о местах вакцинации доступны по ссылке.

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