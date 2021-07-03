Погода 4 июля: в Хабаровске тепло и без осадков Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Комфортная погода сохранится в Хабаровске в воскресенье. Днем будет тепло и без осадков. Столбик термометра поднимется до +29 градусов. Ветер ожидается юго-восточный от 4 до 9 метров.

А вот в южных районах края возможен небольшой дождь. Но независимо от осадков, днем будет тепло – до +28 градусов. Ветер прогнозируют юго-восточный от 4 до 11 метров.

- В центральных и северных районах дожди не ожидаются. Днем в северной и центральной частях региона воздух прогреется до +32 градусов, - сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.

В центральных районах ветер будет восточный от 3 до 10 метров. А в северных ожидается ветер различных направлений от 3 до 11 метров.

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