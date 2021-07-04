Еще 294 человека заболели коронавирусом в Хабаровском крае Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Хабаровском крае продолжается активный рост количества заболевших коронавирусом. Так, за 3 июля ковид обнаружен у 294 человек. При этом выздороветь смогли 166 пациентов, а умерло четверо.

- Сейчас в тяжелом состоянии находятся 15 человек. Еще 12 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наибольшее число заболевших выявлено в Хабаровске – 215 человек. 37 заболело в Хабаровском районе, а 18 – в Комсомольском районе. Кроме того, новые случаи выявлены в Комсомольске-на-Амуре, Солнечном, Ульчском, Амурском, Бикинском и районе имени Лазо, - сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Из 1435 развернутых для больных ковидом коек свободными остаются 249. Лечение получает 3071 житель края.

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