В Хабаровском крае поздравили 150-тысячного вакцинировавшегося от коронавируса. Фото: администрация Комсомольска-на-Амуре.

Комсомольчанка Галина Кузьмина оказалась 150-тысячным человеком, сделавшим прививку от коронавируса в Хабаровском крае. За такой ответственный шаг женщину поблагодарил мэр города Юности Александр Жорник.

Вручив даме подарок и цветы, глава города отметил, что Галина Геннадьевна сделала важный и ответственный шаг, которому должны последовать все не привившиеся жители города.

Напомним, что с начала вакцинации в регионе привились уже 167 225 жителей края. Из них полностью завершили вакцинацию 127 122 человека.

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