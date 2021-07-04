С подъездного козырька упал 8-летний мальчик в Хабаровске Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Несчастный случай произошел в Кировском районе. 8-летний местный житель попытался пробраться в свой дом, но у него ничего не вышло. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, ребенок забыл дома ключи от квартиры. Поняв, что возможности попасть домой у него нет, мальчик по трубе забрался на козырек подъезда дома №11 по улице Бойко-Павлова. Там он попытался залезть в окно, но соскользнул, упав обратно на козырек. Но на этом «приключения» не закончились. Попытавшись встать, мальчик упал с козырька на землю.

- Ребенок госпитализирован с ушибом головного мозга средней степени тяжести и линейным переломом теменной кости, - добавили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Прокуратура начала проверку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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