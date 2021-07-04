Прямой эфир в соцсетях проведет Михаил Дегтярев
Фото: Правительство Хабаровского края
Уже 5 июля на страницах @khabkrai и @degtyarev_info в соцсети Instagram пройдет прямой эфир с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Политик ответит на злободневные вопросы жителей Хабаровского края.
Оставить свой вопрос можно в комментариях под публикацией об эфире. Стоит отметить, что это уже не первый прямой эфир, который проведет врио губернатора. Михаил Дегтярев периодически выходит в онлайн, чтобы не только узнать, что больше всего беспокоит жителей края, но и решить эти проблемы.
Начало эфира в 20:00.
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