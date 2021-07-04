Очередной долгострой сдали в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Дом на улице Павла Морозова, 8 сдали в Хабаровске. Это одна из проблемных строек, начатая ФГУП «Дальспецстрой». Еще в 2013 году компания получила разрешение на строительство многоквартирного дома. После реорганизации объектом занялся правопреемник «Дальспецстроя» ФГУП «ГВСУ №6». Однако и эта компания не смогла достроить дом.

Закончить работы удалось за два года с помощью нового застройщика и использованием эскроу счета. Дом на 244 квартиры успешно сдан.

- Большое спасибо за скорость и качество выполненных работ. Хочется пожелать компании не снижать темпы и продолжать в том же духе. А жителей хочу поздравить с тем, что они будут проживать в этом прекрасном месте, - сказал Алексей Туников, главный архитектор Индустриального района Хабаровска.

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