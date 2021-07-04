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Здоровье4 июля 2021 7:00

Донорам Хабаровского края рассказали, как сдавать кровь во время вакцинации

Месячный отвод от донации получат все вакцинировавшиеся
Татьяна ЦВЕНГЕР
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Донорам Хабаровского края рассказали, как сдавать кровь во время вакцинации. Фото: Хабаровская краевая станция переливания крови.

Донорам Хабаровского края рассказали, как сдавать кровь во время вакцинации. Фото: Хабаровская краевая станция переливания крови.

В Краевой станции переливания крови рассказали о правилах сдачи крови и ее компонентов в период вакцинации.

- Согласно нормативной документации срок отвода от донорства при вакцинации составляет 30 календарных дней, - рассказали в Краевой станции переливания крови.

При этом 30 дней необходимо отсчитывать со дня введения второго компонента вакцины. А в период между проведением первого и второго этапов вакцинации донация невозможна.

В случаях, если с последней донации прошло уже больше 60 дней, а человек включен в список лиц, подлежащих обязательной вакцинации, стоит как можно скорее посетить станцию крови. Кроме того, в учреждении отметили, что сделать прививку можно через 1-2 дня после донации. Однако специалисты рекомендуют подождать 10 дней.

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