Мобильный пункт вакцинации открылся в Комсомольске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В торговом центре «Бум» в Комсомольске-на-Амуре открылся новый мобильный пункт вакцинации. Сделать прививку там можно в будние дни с 10:00 до 18:00. В субботу и воскресенье у пункта будут выходные дни. Найти пункт можно на улице Димитрова, 14 на парковке торгового центра. Пункт работает без предварительной записи. При себе иметь: паспорт, маску, полис ОМС, СНИЛС. В мобильном пункте прививку можно сделать вакциной ГамКовидВак.

Вакцинироваться от COVID-19 можно в любом пункте Российской Федерации, имея при себе паспорт, полис, СНИЛС. Данные пациента вносятся в единый регистр. После введения второго компонента вакцины в личный кабинет на сайте Госуслуг приходит сертификат с уникальным QR-кодом. При необходимости его можно распечатать.

С начала вакцинации в Хабаровском крае прививку от коронавируса сделали 167 225 человек, полностью завершили вакцинацию126 122 жителя края.

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