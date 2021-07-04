Мопед за 20 тысяч рублей из подъезда стащил житель Березовки Фото: Рамиль ГАЛИ

Студентка одного из училищ обратилась в полицию. Из подъезда дома по переулку 3-й Путевой неизвестный вытащил ее мопед. Пострадавшая оценила ущерб в 20 тысяч рублей.

По всему видимому, преступник не знал, что в подъезде и во дворе дома установлены камеры видеонаблюдения. Именно благодаря записям полицейские и смогли в короткие сроки найти воришку. Им оказался житель Березовки, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.

- Полицейские изъяли мопед и вернули владелице, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Попасть в тюрьму на пять лет может воришка по статье «Кража».

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