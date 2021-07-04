В карьере на Колыме утонул молодой человек
Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области
Несчастный случай произошел в Магаданской области. В окрестностях поселка Транспортный пропал молодой человек. Спасатели ГУ МЧС России по Магаданской области выехали на место предполагаемой трагедии – к дражному карьеру.
- Пройдя около 360 километров поисково-спасательный отряд приступил к работам. Поиски осложнялись тем, что несчастный случай произошел на карьере с крутыми берегами, а на дне был толстый слой ила, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области.
Несмотря на плохую видимость из-за мутной воды, тело погибшего паренька нашли через 40 минут с начала поисков. Тело передали сотрудникам полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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