Погода 5 июля: в Хабаровске пройдет дождь Фото: Борис КОКУРИН

5 июля в нескольких районах Хабаровского края ожидаются дожди. При этом синоптики прогнозируют жаркую погоду.

Небольшой дождь пройдет в столице региона. Днем воздух прогреется до +28 градусов. Ночью столбики термометров покажут от +16 до +18 градусов. Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Он же принесет в южные районы края небольшой дождь. Днем будет от +25 до +30 градусов. Ночью заметно похолодает: от +14 до +19.

В центральных районах ветренно: порывы местами будут достигать 19 метров в секунду. Жителям стоит быть аккуратнее и обходить стороной рекламные щиты и старые деревья. Днем будет от +20 до +31 градуса. Ночью от 9 до 19 градусов тепла.

На севере без существенных осадков, температура днем от +18 до +31 градуса. Ночью от +8 до +16. ветер южный 3-11 метров в секунду.

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