Приближается к 300: в Хабаровском крае растет число заболевших ковидом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровском крае ковид за сутки был выявлен еще у 298 человек. Из них 287 — жители краевого центра. Еще девять заболевших зарегистрированы в Охотском районе и двое в Вининском.

По данным регионального минздрава, 131 пациент успешно победил болезнь, 15 находятся в тяжелом состоянии. Из них 12 подключены к аппаратам ИВЛ. Один заболевший скончался.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 56 707 случаев COVID-19. Выздоровели 52 973 человека. Проходят лечение в больнице 1212 пациентов. 2025 наблюдаются дома. 497 человек умерло.

Наилучшим способом сохранить здоровье, на сегодняшний день, является вакцинация. Прививки ставят как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах. За последние дни открылась одна такая точка в Хабаровске и одна в Комсомольске-на-Амуре. Ознакомиться с другими адресами можно, пройдя по ссылке.

Оба компонента препарата «Спутник V» поставили уже 126 960 человек. Первично прошли процедуру 167 812 жителей края.

На сегодняшний день в регионе доступны для ковид-больных 1435 коек. Из них 223, на сегодняшний день, свободны.

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