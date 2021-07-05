В Хабаровске обновляют дорожную разметку Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске совсем скоро на дорогах появится новая разметка. Специалисты начали обновление рисунков на асфальтовых полотнах с использованием краски и холодного пластика.

Нанесение разметки осуществляется с использование белорусских материалов.

— В апреле этого года документы на используемые материалы были проверены представителями Росстандарта. Они подтвердили, что краска и пластик имеют все необходимые сертификаты соответствия и паспорта качества, — сообщил помощник директора по связям с общественностью и СМИ МУП «НПЦОДД» Дмитрий Дмитроченко.

Работы завершены уже на 47 улицах. Всего же в этом году планируется нанесение 80 тысяч кубометров разметки краской и 400 кубометров пластиком. Чтобы минимизировать количество пробок на дорогах, часть работ будет выполняться ночью.

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