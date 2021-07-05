Часть жителей Хабаровске и Некрасовки останутся без газа и горячей воды

Жители улицы Подгаева в Хабаровске, а также села Некрасовка в июле на трое суток останутся без горячей воды и газа. Отключение связано в с проведением ремонтных работ на сети.

Поставка газа с ГРС-3 на котельную в Волочаевском городке и с ГРС-5 на котельную села Некрасовка прекратится 17 июля.

— Продолжительность ремонтных работ на газотранспортной системе магистрального газопровода составит 72 часа. В этот период потребители улицы Подгаева и села Некрасовка останутся без горячего водоснабжения,— сообщили в «Дальневосточной генерирующей компании».

КОНКРЕТНО

Информацию об отключениях ГВС можно уточнить в диспетчерской службе Хабаровских тепловых сетей по телефону: 8 (4212) 36-35-16.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.