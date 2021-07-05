Возраст — не помеха: пенсионеры из Хабаровского края выступят на Спартакиаде России Фото: Правительство Хабаровского края

Несколько пенсионеров из Хабаровского края отправятся на Спартакиаду России. Там они будут отстаивать честь региона в различных дисциплинах.

Участников российского первенства отобрали на проведении краевого этапа. Лучшими из лучших оказались представители старшего возраста из Комсомольска. Они показали отличные результаты в состязаниях по легкой атлетике, пулевой стрельбе, дартсе и плавании среди мужчин. Второе место заняли хабаровчане. Третье — спортсмены из Амурска.

— Спартакиада пенсионеров проводится ежегодно. Она направлена на пропаганду физической культуры и спорта среди пожилых людей, привлечение их к здоровому образу жизни. В этом году борьбу за медали вели 43 спортсмена, прошедших муниципальный отбор. Самому старшему из них 75 лет, — сообщили в министерстве физической культуры и спорта края.

В конце августа спортсмены отправятся в Белгород.

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