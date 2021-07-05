Браконьера будут судить за убийство оленей в одном из заповедников Хабаровского края Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

В Хабаровске вскоре состоится суд над 43-летним браконьером. Его обвиняют в убийстве благородных оленей.

— По версии следствия, мужчина, находясь в лесном массиве на территории государственного природного заповедника краевого значения «Матайский», без специального разрешения на добычу охотничьих ресурсов произвел отстрел двух особей благородного оленя, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

По подсчетам экспертов, ущерб от незаконной охоты составил 560 тысяч рублей.

Свою вину мужчина отрицать не стал и вернул деньги в казну. Браконьеру грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о другом случае жестокой расправы над животными. Мужчина специально прикармливал диких зверей возле новой трассы Хабаровск-Владивосток и ночами отстреливал их, не щадя даже беременных особей, а мясо продавал за бесценок.

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