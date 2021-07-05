Из Хабаровска в Николаевку отправился новый комфортабельный электропоезд Фото: Правительство Хабаровского края

Из Хабаровска в Николаевку отправился новый комфортабельный электропоезд: у него удобные ступени и сиденья, есть крепления для велосипедов, а также он адаптирован для перевозки маломобильных пассажиров.

Поезд совсем новенький: выпущен он был в 2021 году. В нем есть система обеспечения микроклимата в вагонах, включающая установки кондиционирования и обеззараживания воздуха, что особенно актуально в период пандемии коронавируса.

— Уверен, что управлять таким поездом и обслуживать его тоже очень удобно, — подчеркнул врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Новый электропоезд будет курсировать из Хабаровска в направлении станций Николаевка, Волочаевка-1, Вяземская. Ежесуточно этими маршрутами пользуются около 1,3 тыс. пассажиров.

По словам Михаила Дегтярева, краевые власти вместе с руководством Российских железных дорог планируют поставить в скором будущем скоростной поезд «Ласточка» на направлении до Комсомольска-на-Амуре.

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