Шаман попросил даровать рыбакам Хабаровского края богатый улов
Фото: Правительство Хабаровского края
В Советской Гавани прошел традиционный фольклорно-обрядовый «Праздник первой горбуши». Представители малочисленных народов Севера соревновались в чистке рыбы, приготовлении ухи и боролись за звание лучшего рыбака
Главным событием дня стал благодарственный обряд — шаман попросил бога воды Тэму о богатом улове для рыбаков, а женщины преподнесли дары духам солнца, воздуха, моря и тайги.
— Еще одним зрелищным моментом праздника стала инсценировка прибытия капитана Николая Бошняка в залив Хаджи. На лодке под Андреевским флагом он подплыл к берегу и вместе с подвижниками торжественно приветствовал присутствующих. Примерно так 168 лет назад и происходило открытие на Дальнем Востоке залива Хаджи, впоследствии Императорской Гавани, а ныне залива Советская Гавань, — сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.
Все гости праздника в завершении мероприятия получили возможность загадать желания и повязать разноцветные ленточки.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;