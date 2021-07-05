Шаман попросил даровать рыбакам Хабаровского края богатый улов Фото: Правительство Хабаровского края

В Советской Гавани прошел традиционный фольклорно-обрядовый «Праздник первой горбуши». Представители малочисленных народов Севера соревновались в чистке рыбы, приготовлении ухи и боролись за звание лучшего рыбака

Главным событием дня стал благодарственный обряд — шаман попросил бога воды Тэму о богатом улове для рыбаков, а женщины преподнесли дары духам солнца, воздуха, моря и тайги.

— Еще одним зрелищным моментом праздника стала инсценировка прибытия капитана Николая Бошняка в залив Хаджи. На лодке под Андреевским флагом он подплыл к берегу и вместе с подвижниками торжественно приветствовал присутствующих. Примерно так 168 лет назад и происходило открытие на Дальнем Востоке залива Хаджи, впоследствии Императорской Гавани, а ныне залива Советская Гавань, — сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

Все гости праздника в завершении мероприятия получили возможность загадать желания и повязать разноцветные ленточки.

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