Сайты по продаже сертификатов о вакцинации потребовали удалить в Магаданской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все чаще в СМИ появляются заголовки о том, что в различных регионах мошенники занимаются продажей справок о прохождении вакцинации. Тенденция дошла и до Магаданской области, ведь спрос рождает предложение. Прокурор Сусуманского района нашел сразу несколько сайтов, где предлагается заказать услугу.

— Размещенная на сайтах информация носит противоправный характер и подлежит ограничению, в связи с чем прокурор района обратился в суд с исками об ограничении доступа к публикациям, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее «Комсомолка» разбиралась в том, какое наказание ждет аферистов, которые продают липовые справки.

Напомним, что в Хабаровском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса.

В первую очередь прививку должны поставить сотрудники предприятий торговли, общепита, МФЦ, общественного транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты. Также вакцинироваться должны люди, трудящиеся в сферах культуры, бытовых услуг, бьюти-индустрии, занятые в массовых и спортивных мероприятиях, а также в детских лагерях и развлекательных центрах.

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