Борец Милешин из Хабаровского края стал лучшим на первенстве Европы

Сейчас Милешин входит в список кандидатов в состав национальной сборной России на первенство мира
Фото: Правительство Хабаровского края
Борец из Комсомольска-на-Амуре Алексей Милешин стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе. Он состязался в юниорской возрастной группе до 21 года и стал сильнейшим в весовой категории до 97 килограммов.
Соревнования проходили в Германии. Алексей уверенно одержал победу в четырех схватках и выполнил норматив мастера спорта международного класса.
— Последний раз подобного успеха борцы Хабаровского края добивались 13 лет назад. В 2008 году победителем первенства Европы также в весовой категории до 97 кг стал Константин Ефимов, который сейчас является президентом краевой федерации спортивной борьбы, — отметили в региональном министерстве спорта.
Сейчас Милешин входит в список кандидатов в состав национальной сборной России на первенство мира.
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