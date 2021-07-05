Борец Милешин из Хабаровского края стал лучшим на первенстве Европы

Сейчас Милешин входит в список кандидатов в состав национальной сборной России на первенство мира Фото: Правительство Хабаровского края

Борец из Комсомольска-на-Амуре Алексей Милешин стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе. Он состязался в юниорской возрастной группе до 21 года и стал сильнейшим в весовой категории до 97 килограммов.

Соревнования проходили в Германии. Алексей уверенно одержал победу в четырех схватках и выполнил норматив мастера спорта международного класса.

— Последний раз подобного успеха борцы Хабаровского края добивались 13 лет назад. В 2008 году победителем первенства Европы также в весовой категории до 97 кг стал Константин Ефимов, который сейчас является президентом краевой федерации спортивной борьбы, — отметили в региональном министерстве спорта.

Сейчас Милешин входит в список кандидатов в состав национальной сборной России на первенство мира.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.