Погода 6 июля: в Хабаровске возможен кратковременный дождь Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В Хабаровске уже установилась теплая погода. Временами, правда, хабаровчан расстраивают небольшие дожди. Во вторник синоптики вновь передают в краевой столице кратковременный дождь. Однако, несмотря на прогнозы, в городе сохранится теплая погода. Так, днем будет до +27 градусов. Ветер ожидается юго-западного направления, от 4 до 9 метров.

Также местами кратковременные дожди пройдут в центральных и южных районах региона. Там, правда, будет еще теплее. Днем столбик термометра на юге поднимется до +29 градусов, а в центре до +31. Ветер в южных районах будет дуть в юго-восточном направлении от 7 до 12 метров. А в центральных ожидается южный и юго-восточный ветер от 2 до 9 метров.

- Кроме того, дожди ожидаются в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах. Остальные районы северной части региона осадки обойдут стороной, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.

Днем на севере температура будет варьироваться от +13 до +33 градусов. Ветер ожидается южного и юго-восточного направлений от 3 до 10 метров.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.