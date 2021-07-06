Больше 500 человек умерло от коронавируса в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отметку в полтысячи погибших перешагнул Хабаровский край. На 5 июля в регионе отмечено 502 погибших от коронавируса. Так, за последние сутки ковид забрал еще пять человек. Увеличилось число пациентов в тяжелом состоянии. Сейчас в крае в тяжелом состоянии находятся 27 пациентов. Кроме того, 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

- Всего за прошедшие сутки коронавирус был обнаружен у 297 человек. Побороть ковид смогли 130 человек. Наибольшее число заразившихся зафиксировано в Хабаровске – 263 человека. Еще 34 новых пациента выявлено в Хабаровском районе, - сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

На данный момент в Хабаровском крае развернуто 1480 коек, из них свободна всего 191. В то же время, лечение проходят 3399 человек. При этом только 2110 лечатся дома.

Также, с начала вакцинации привились от коронавируса 170 839 жителей края. Оба компонента ввели 127 310 человек.

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