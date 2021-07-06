Амур у Хабаровска поднялся выше четырех метров Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Утром шестого июля уровень воды в реке Амур поднялся до 412 сантиметров. За прошедшие сутки он вырос на 16 сантиметров. По последней информации Дальневосточного УГМС, в ближайшие двое суток река может подняться еще на 30-35 сантиметров.

- По уточненной информации ФГБУ «Дальневосточного УГМС» с прохождением очередного гребня паводка смещающегося с верхнего течения реки Амур в конце первой – начале второй декады июля у Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре ожидается достижение отметок неблагоприятных явлений и выше, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, что с 8 по 10 июля в краевой столице Амур может достигнуть 5-5,5 метров, при опасной отметке в шесть метров. А в Комсомольске-на-Амуре к 15-17 июля вода поднимется до 5-6 метров, при опасном явлении в 6,5 метров.

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