Прививки от коронавируса должны поставить не менее 60 процентов коллективов предприятий Хабаровского края

Работодатель по своему усмотрению может отправить на «удаленку» не менее 30 процентов коллектива Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 июля в Хабаровском крае введена частичная обязательная вакцинация от коронавируса. Это связано с растущей заболеваемостью опасной инфекцией. Прививки должны поставить сотрудники сфер торговли, общепита, ЖКХ, транспорта, образования, культуры, спорта, госслужащие и студенты.

Вакцинировать необходимо не менее 60 процентов персонала. Срок – до конца лета. Причем до этого времени сотрудники должны поставить оба компонента вакцины. Если уважительных причин для отказа или сокращения процента иммунизации нет, физических лиц ждет штраф, юридических – вплоть до приостановки работы. При этом массовые рейды проводиться не будут. Всего, по предварительным подсчетам, в регионе должны вакцинироваться более 100 тысяч человек.

- О принудительной иммунизации не говорится, речь идет об иммунизации по эпидемическим показаниям. Это две разные вещи. Практически каждый год выносятся постановления об иммунизации против той или иной инфекции групп риска. Например, те сотрудники, чья работа связана с лесом, подлежат обязательной вакцинации против клещевого вирусного энцефалита, - сказала Татьяна Каравянская, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

В регионе продолжают действовать антиковидные меры. Некоторые не приняты официально, как, например, «удаленка» для 30 процентов коллектива. Однако работодатель вправе принять такое решение самостоятельно, не дожидаясь постановления правительства.

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