Медоборудования на 24,5 миллиона рублей недосчитались в Хабаровском крае
Фото: Александр ЧЕРНЫХ
Контрактную систему в сфере закупок неправильно выполняла «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края». В результате прокурорской проверки выяснилось, что служба необоснованно потратила 24,5 миллиона рублей.
По информации прокуратуры Хабаровского края, руководитель службы подписывал акты о приемке невыполненных работ. Предполагалось, что в строящемся «Палатном корпусе ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер» появится новое медицинское оборудование, обучение, в использовании которого, пройдет медперсонал. Но работы не были выполнены, а вот акты подписали и деньги потратили.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог». Расследование находится на контроле прокуратуры, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Руководителю организации грозит до четырех лет тюрьмы.
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