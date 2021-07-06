Медоборудования на 24,5 миллиона рублей недосчитались в Хабаровском крае Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Контрактную систему в сфере закупок неправильно выполняла «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края». В результате прокурорской проверки выяснилось, что служба необоснованно потратила 24,5 миллиона рублей.

По информации прокуратуры Хабаровского края, руководитель службы подписывал акты о приемке невыполненных работ. Предполагалось, что в строящемся «Палатном корпусе ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер» появится новое медицинское оборудование, обучение, в использовании которого, пройдет медперсонал. Но работы не были выполнены, а вот акты подписали и деньги потратили.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог». Расследование находится на контроле прокуратуры, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Руководителю организации грозит до четырех лет тюрьмы.

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