Больше 100 нарушений в долевом строительстве обнаружено в Хабаровском крае Фото: Андрей АБРАМОВ

За прошедшие шесть месяцев 2021 года в Хабаровском крае выявлено 108 нарушений закона о долевом строительстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

- По итогам проверки внесено 28 представлений, по итогам которых 10 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, шесть предостережений получили руководители застройщиков, а в суд отправились четыре исковых заявления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Так, в Железнодорожном районе Хабаровска застройщик привлек к строительству деньги граждан, при этом не зарегистрировавшись в органах Росреестра и не представив все необходимые документы.

По результатам работы, в закон о бюджете Хабаровского края внесены изменения. Теперь для последующего финансирования мероприятий по достройке объектов незавершенного строительства предусмотрено внесение имущественного взноса.

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