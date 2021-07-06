Заявку на выплату «За супружеское долголетие» смогут подать в МФЦ жители Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае изменился порядок оформления документов на получение почетного знака «За супружеское долголетие». Так, ранее пары могли подать пакет документов только лично в комитет по делам ЗАГС и через портал «Услуги 27». Вскоре заявки начнут принимать в МФЦ края.

- В случае, если по состоянию здоровья один из супругов не может подать заявление, пара может обратить в центр соцобслуживания по месту жительства и пригласить специалиста на дом, - рассказали в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края.

Также изменения коснулись и случаев, когда один из супругов умер. Если в 2018-2021 годах паре уже был вручен знак «За супружеское долголетие», но кто-то из пары умер, вдова или вдовец могут подать заявление на получение выплаты. Так поступили уже семь жителей края, потерявших свою вторую половинку.

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