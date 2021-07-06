Дороги перекроют в Хабаровске 18 июля Фото: Правительство Хабаровского края

С 9 по 18 июля в Хабаровском крае состоятся чемпионат, первенство страны и всероссийские соревнования по велоспорту среди женских сборных. На них съедутся около ста спортсменок из 11 регионов страны.

Основные состязания пройдут на трассе Князе-Волконское – Сита, автодорогах «Уссури» и «Восток», стадионе имени Ленина. Завершатся соревнования 18 июля в центре Хабаровска. Гонка начнется и финиширует на площади имени Ленина. Маршрут заезда пройдет по улице Муравьева-Амурского с разворотом перед улицей Калинина. Старт всех в 11:00.

– В центре города трафик будет ограничен 18 июля с 10:50 до 12:30 по маршруту критериума. Просим автолюбителей обратить на это внимание и заранее продумать варианты объезда центральных улиц, – отметили в министерстве физической культуры и спорта Хабаровского края.

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