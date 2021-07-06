Вопрос ремонта тургеневской лестницы сдвинулся с мертвой точки
Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
Вопрос о том, что можно сделать с лестницей на улице Тургенева находится в подвешенном состоянии еще с 2016 года. В конце 2019-го прошли общественные слушания по вопросу капитального ремонта лестничного спуска по улице Тургенева. А в сентябре 2020 года глава города объявил, что с начала 2021 года начнутся работы по проектированию. Свежая информация по проблемному объекту появилась 6 июля 2021 года.
- Заключили контракт на проектирование тургеневской лестницы. Подрядчик должен до 1 декабря представить готовую документацию, прошедшую Госэкспертизу, - сообщил на своей страничке в соцсетях Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.
Информации о том, как в будущем может выглядеть тургеневская лестница, пока нет.
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