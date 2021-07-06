Смертельный удар током получил монтажник в Хабаровском районе Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Хабаровском районе погиб монтажник трубопровода. Мужчина работал на объекте без средств индивидуальной защиты. За соблюдением всех мер безопасности должен был проследить ответственный за охрану труда. Именно на него и заведено уголовно дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека».

Как выяснилось в ходе следствия, монтажника трубопровода ударило электрическим током прямо на объекте. Из-за поражения техническим электричеством мужчина скончался.

- Обвиняемый полностью признал свою вину. Сейчас дело передано в Хабаровский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Мужчине грозит до четырех лет тюрьмы.

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