Проходимец украл 200 тысяч рублей у пожилого мужчины в Комсомольске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Юности от рук мошенника пострадал 65-летний местный житель. По доброте душевной, сам того не подозревая, мужчина впустил в дом вора. Мошенник с криминальным прошлым за два визита ободрал как липку беззащитного пенсионера.

Как выяснилось в ходе следствия, накануне в дверь пострадавшего постучался незнакомец и попросил дать ему в долг двести рублей. Добродушный хозяин квартиры попрошайку пожалел и впустил в квартиру. Пока вор стоял в коридоре, пенсионер достал нужную сумму и вручил «несчастному» деньги. Вскоре мошенник вернулся. Однако в этот раз он попросил старика впустить его, чтобы согреться. Через какое-то время гость ушел, а уже утром следующего дня хозяин квартиры не досчитался 200 тысяч рублей.

Найти злоумышленника удалось по отпечаткам. «Пальчики» вора уже были внесены в базу данных УМВД России по Комсомольску-на-Амуре.

- Оперативники задержали 45-летнего комсомольчанина. Однако, похищенные деньги он уже успел потратить на собственные нужды, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит пять лет тюрьмы по статье «Кража».

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