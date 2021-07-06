«На живца» словили продавца на продаже спиртного несовершеннолетним в Хабаровске
Фото: Аца КОШТЭ
Негласную проверку на торговых точках провели представители Общественного совета при УМВД России по Хабаровску. В ходе рейда в Краснофлотском районе штраф получила продавец торгового павильона на улице Стрельникова.
В магазине «шаговой доступности» общественники увидели, как 58-летняя продавщица продала 15-летней девушке бутылку спиртного.
- При этом работница павильона не только не поинтересовалась возрастом покупательницы, но и упаковала продукцию в непрозрачный пакет, - объяснили общественники.
На женщину составили протокол по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Теперь ей грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
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