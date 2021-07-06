Автобус маршрута 52 загорелся в центре Хабаровска.

Сегодня вечером, 6 июля, на пересечении улиц Ленина - Волочаевская в Хабаровске загорелся небольшой автобус, следовавший по маршруту 52. По словам очевидцев, сначала из автобуса повалил густой дым, а затем стал виден огонь.

- Сообщение о возгорание внутри автобуса поступило в 18:38. Пожарные сразу же выехали на место, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как отметили в ведомстве, огонь удалось потушить буквально за 10 минут. До этого все пассажиры самостоятельно покинули маршрутку. Пострадавших нет.

- Причина возгорания будет установлена позже, - добавили в ведомстве.

Сгоревший автобус оперативно убрали с проезжей части Фото: Максим МОЛОТОВ

Как сообщил корреспондент "КП-Хабаровск" с места события, сгоревший автобус оперативно убрали с проезжей части, чтобы он не мешал движению.