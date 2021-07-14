В хабаровском крае под суд отправится «черный лесоруб». Фото: Комитет лесного хозяйства правительства Хабаровского края
Жителя района имени Полины Осипенко обвиняют в незаконной вырубке деревьев. Сам он утверждает, что они мешали проезду. Вскоре над мужчиной состоится суд, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
- По версии следствия, с февраля по декабрь 2020 года обвиняемый, используя бензопилу и бульдозер, произвел незаконную рубку лесных насаждений и повреждение до степени прекращения их роста в количестве 169 деревьев, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.
По подсчетам экспертов, ущерб лесному фонду составил 126 тысяч рублей. Уголовное дело отправлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.
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