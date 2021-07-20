«Хабаровские авиалинии» закупили новые самолеты Фото: Правительство Хабаровского края

Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» закупила новые самолеты. На современных L-410 жители региона смогут летать в отдаленные территории края. Приобретенные воздушные суда уже совершили свои первые полеты в села Богородское и Аян, сообщили в правительстве региона.

- Основная задача «Хабаровских авиалиний» - это транспортная доступность для наших людей. Край огромный. Поэтому, конечно, в первую очередь новые самолеты будут выполнять рейсы на север - в Богородское, Николаевск-на-Амуре, Охотск, Аян, Нелькан. Их покупка позволит нам в обозримой перспективе увеличить количество рейсов и их ритмичность. И, конечно, мы сохраняем программу льготных перевозок на север, финансируемую из краевого бюджета, - подчеркнул врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

На сегодняшний день в авиапарке «Хабаровских авиалиний» вместе с новинками – 12 воздушных судов. Фото: Правительство Хабаровского края

У новых «элек» есть имена: один назвали именем бывшего первого секретаря Хабаровского крайкома КПСС Алексея Черного, а второй получил имя первого губернатора Приамурья барона Андрея Корфа.

На сегодняшний день в авиапарке «Хабаровских авиалиний» вместе с новинками - 12 воздушных судов.

- У нас также серьезные планы на следующий год. Скорее всего, это будет освоение самолетов Сухой Superjet 100, дальнейшее развитие маршрутной сети компании, - уточнил генеральный директор КГУП «Хабаровские авиалинии» Алексей Фраймович.

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