Погода в Хабаровске 23 июня 2021: зной и +34 градуса

23 июля температура местами будет достигать +35 градусов Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Жара в Хабаровском крае добралась до своего пика. 23 июля температура местами будет достигать +35 градусов, однако ощущаться зной будет куда сильнее. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

В Хабаровске осадков не ожидается. Температура воздуха ночью - от +22 до +24 градусов, днем столбик термометра будет в пределах +32 +34 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.

На юге края ожидается небольшой дождь. Ночью воздух прогреется до +20 +25 градусов, днем - до +30 +35 градусов. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.

В центральных районах региона пройдет небольшой кратковременный дождь. Ночью столбик термометра покажет +15 +25 градусов, днем - до +28 +35 градусов. Ветер южных направлений 3-11 метров в секунду.

Небольшой дождь пройдет и на севере края, исключение - Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы. Ночью воздух прогреется до +11 +23 градусов, днем - 16-35 выше ноля. Ветер западный 3-11 метров в секунду.