Пять человек умерли от коронавируса за сутки в Хабаровском крае

Больше всего заболевших в Хабаровске – 191 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус продолжает буйствовать в Хабаровском крае. За минувшие сутки (22 июля) опасную инфекцию нашли у 332 человек. Все они находятся на изоляции. Пять человек стали жертвами ковида.

Больше всего заболевших в Хабаровске - 191 человек, второе место по числу заражений удерживает Охотский район с 67 пациентами. «Бронза» досталась Комсомольску - здесь обнаружено 43 новых случая заболевания, следом идет район имени Лазо с 14 инфицированными. По три заболевших найдено в Хабаровском, Комсомольском, Вяземском и Николаевском районах. Один случай заражения - в Бикинском районе.

- В Хабаровском крае с начала пандемии зафиксировано 62 543 случая заражения коронавирусом. Справились с опасной инфекцией 56 637 пациентов, 219 из них за минувшие сутки. Лечение получают 5 322 человека. Ковид стал причиной смерти 584 жителей края, - сообщили в региональном минздраве.

Всего в регионе развернуто 2027 «ковидных» коек, из них свободно - 527. Привились от коронавируса 229 702 жителя региона.