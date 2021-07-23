Открытый бассейн в Хабаровске заберут у инвестора и передадут минспорта

Открытый бассейн СКА несколько лет назад попал в руки частного инвестора. СШ «Олимпия»

Открытый бассейн СКА несколько лет назад попал в руки частного инвестора. Объект отреставрировали, открыли для посетителей. Однако со временем люди стали жаловаться на грязную воду, высокую стоимость посещений.

- О том, что государственный открытый бассейн находится в частных руках, я узнал от людей во время прогулки по набережной. Стали разбираться, выяснилось, что несколько лет назад было заключено соглашение с инвестором. Свою часть договора он не выполняет, - сказал во время прямой линии Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Расторгнуть договор с инвестором поручено региональному минимущества через суд. Развитием объекта займется минспорта.