Комсомольчанин получил ожоги, спасаясь из пожара в квартире

25 минут потребовалось пожарным, чтобы потушить огонь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Комсомольске 23 июля очевидцы заметили дым, который шел от одного из балконов. Сильный огонь вырывался наружу. Пострадал 18-летний хозяин квартиры.

Пожар случился ночью на проспекте Победы. Разведка установила, что на балконе полыхали домашние вещи. Из-за высокого давления выбило стекла, огонь поплавил обшивку и оконную раму. Балкон выгорел полностью, пламя повредило одну из комнат.

- Хозяин квартиры эвакуировался своими силами. Он получил ожоги. Пострадавший был осмотрен бригадой скорой помощи, ему оказали медицинскую помощь, от госпитализации юноша отказался, - сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

25 минут потребовалось пожарным, чтобы потушить огонь. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Причина пожара будет установлена во время проверки.