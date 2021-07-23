Как тебе такое, Владивосток: университетский кампус за 15 миллиардов рублей хотят построить в Хабаровске

Кампус может стать центром притяжения талантливых студентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хабаровский край замахнулся на строительство кампуса, который объединит несколько вузов региона. Стоимость амбициозного проекта - более 15 миллиардов рублей. Свыше 60 процентов планируется привлечь по линии федеральных властей. Соответствующая заявка на субсидирование строительства кампуса уже направлена.

В кампусе будет создана единая инфраструктура для вузов-участников. В планах объединить на одной территории Тихоокеанский государственный университет, Хабаровский государственный университет экономики и права, Хабаровский государственный институт культуры, Дальневосточный государственный медицинский университет.

- Кампус может стать центром притяжения талантливых студентов из соседних регионов и иностранных государств. Для них открывается перспектива не только получения здесь высшего образования, но и дальнейшего трудоустройства, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

В кампусе будет создана единая инфраструктура для вузов-участников Фото: Правительство Хабаровского края

Общая площадь кампуса предварительно составит порядка 400 тысяч квадратных метров. Здесь появятся учебные корпуса, информационно-библиотечный центр, инженерные мастерские и лаборатории. Также в планах построить центр международного обучения с отдельными жилыми секциями для иностранных студентов. В кампусе появится комплекс с комнатами для сотрудников и учеников, медицинские, спортивные, досуговые, бытовые объекты.

Проектом предусмотрены возведение инновационно-технологического центра, культурно-делового центра с выставочными и конференц-залами, бизнес-отелем, кафе и театрально-концертным залом, многоуровневые паркинги, досугово-развлекательные учреждения.